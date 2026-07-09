JUHTKIRI | Paneks õige lambid põlema

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Kuid tegelikult on asi naljast kaugel ning Leisi alajaama löönud ja voolu viinud äike oli tõsine meeldetuletus, kui habras on Hiiumaa elektrivarustus. Seda võiks ju tõlgendada lausa kõrgemate jõudude märgina.

Muide, täpselt kümme aastat tagasi oli Hiiumaa samuti tund aega vooluta. Tookord lendas täpselt sel ajal, kui elektrikud teist trafot remontisid, töös olevale trafole üks kakk, mistõttu tekkis lühis.

Ajalool on kombeks omasoodu korduda.

Igatahes sai jälle selgeks, et piisabki vaid ühest välgulöögist ning tuba on pime. Tõsi, Elektrilevi ütles, et seekord trähvas mitu halba asja kokku, kuid see ei ole tõsiseltvõetav argument.

Hiiumaa ringtoitest on räägitud vast aastakümneid, kuid tulemusteta. Selge on see, et kui Hiiumaa varustuskindlust ei parandata, on tegemist tõsise ohuga, mida võimendab praegune julgeolekuolukord, mille lõppu pole näha.

Nali naljaks, saarlased viisid hiidlastelt voolu, aga naabrid istuvad ise samasuguse tiksuva pommi otsas. Piisab välgust, kakust või isegi millestki hullemast Saaremaa idaossa või suisa Lihulas asuvasse alajaama ja samamoodi on nemad pimedas. Hiiumaa niikuinii.

Jaanuaris, kui Elektrilevi avas uue kaabli kahe saare vahel, kinnitas ettevõtte juht Mihkel Härm Aktuaalsele Kaamerale, et ringtoide ehk täiendav merekaabel on jätkuvalt laual.

Tema sõnul on küsimus selles, kuidas seda investeeringut põhjendada.

Võiks küsida: Kas ikka veel on põhjust vaja?

Eesti suursaarte vahel pole alati teab mis tihe koostöö, kuid nüüd oleks küll hetk, kus seljad kokku panna ja küsida otsustajatelt, et mitu korda peab selline jama juhtuma, enne kui keegi liigutama hakkab. Ja kui vaja, siis lihtsalt lolli järjekindlusega uuesti ja uuesti ja uuesti. Ehk siis hakkavad lõpuks lambid ka riigiisade pea kohal põlema.