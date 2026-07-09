Sama päeva õhtul tähistab ka Jahtklubi Dago oma 50. sünnipäeva. Rannapaargu juures toimuval juubelipeol esitletakse ka värskelt trükist saabunud klubi juubeliraamatut. Lisaks langeb sündmus kokku Kalurite päeva tähistamisega, mistõttu on Kärdlas oodata rohkelt külalisi nii merelt kui maalt. Sünnipäevale on oodatud kõik, kes klubiga ühel või teisel moel on seotud olnud.
UUDISED
DAGO 50 | Jahtklubi tähistab juubelit koos Muhu Väina regatiga
Reedel, 10. juulil on Kärdla sadamas oodata tavapärasest rohkem melu, sest Hiiumaale jõuab Eesti suurim avamerepurjetamise võistlus – Muhu Väina regatt. Tänavu toimub regatt juba 68. korda ning Kärdla on üheks vahefinišiks 50. korda.
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