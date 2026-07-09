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DAGO 50 | Jahtklubi tähistab juubelit koos Muhu Väina regatiga

Reedel, 10. juulil on Kärdla sadamas oodata tavapärasest rohkem melu, sest Hiiumaale jõuab Eesti suurim avamerepurjetamise võistlus – Muhu Väina regatt. Tänavu toimub regatt juba 68. korda ning Kärdla on üheks vahefinišiks 50. korda.
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Fotomeenutus Muhu Väina Regatist Kärdla sadamas. | Foto: Raul Vinni

Sama päeva õhtul tähistab ka Jahtklubi Dago oma 50. sünnipäeva. Rannapaargu juures toimuval juubelipeol esitletakse ka värskelt trükist saabunud klubi juubeliraamatut. Lisaks langeb sündmus kokku Kalurite päeva tähistamisega, mistõttu on Kärdlas oodata rohkelt külalisi nii merelt kui maalt. Sünnipäevale on oodatud kõik, kes klubiga ühel või teisel moel on seotud olnud. 

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