DAGO 50 | Jahtklubi tähistab juubelit koos Muhu Väina regatiga

Sama päeva õhtul tähistab ka Jahtklubi Dago oma 50. sünnipäeva. Rannapaargu juures toimuval juubelipeol esitletakse ka värskelt trükist saabunud klubi juubeliraamatut. Lisaks langeb sündmus kokku Kalurite päeva tähistamisega, mistõttu on Kärdlas oodata rohkelt külalisi nii merelt kui maalt. Sünnipäevale on oodatud kõik, kes klubiga ühel või teisel moel on seotud olnud.