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DIGILEHT | Hiiu Leht 9. juulil

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Hiiu Leht 9. juulil
  • Juhtkiri | Paneks õige lambid põlema
  • Arvamus | Hiiumaa järgmine areng algab omanikutundest
  • Arvamus | See tunne, kui pole kellelgi ees
  • Tänavaküsitlus | Milline oli sinu viimane kultuurielamus?
  • Uudis | Kärdlas ja Kõrgessaares valmisid looduse õpipaigad
  • Uudis | Üürimaja arendaja nõuab ehitajalt leppetrahvi
  • Uudis | Hiiumaa jäi pimedaks halbade asjaolude kokkulangemise tõttu
  • Uudis | Kärdla ja muu Hiiumaa kinnisvaraturg käituvad erinevalt
  • Politsei | Purjutaja magas jalgupidi sõiduteel
  • Kultuur | Reigis jutustatakse ehetega teenijate lugu
  • Kultuur | Professor Raimo Pullati mälestused ilmusid poola keeles
  • Kultuur | Luisa Harjak näitab roosat maailma
  • Esseekonkurss | Minu Hiiumaa 20 aastat hiljem
  • Persoon | Eesti seksikaim naine tahab päriseks Hiiumaale elama
  • Ulguhiidlane | Jalgpallimaailmas elav Martti pääses sisenemiskeelust
  • Dago 50 | Soot, paut ja hauskar ehk täiskasvanuna purjetamist õppimas
  • Dago 50 | Katkend juubeliraamatust: Miks ei sobinud ö-täht jahtklubi nimesse?
  • Dago 50  | Jahtklubi Dago tähistab Kärdlas juubelit koos Muhu Väina regatiga
  • Hobi | Käinast Eesti bowlingumaastiku tippu
  • Ajalugu | Palade Priikogudus püsib takistuste kiuste
  • 25 aastat tagasi | Rannaelanikud radarite vastu
  • Kuhu minna | Viscosa kutsub looma
  • Kuhu minna | Salmikulaulud tulevad taas

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