DIGILEHT | Hiiu Leht 9. juulil

Hiiu Leht 9. juulil
- Juhtkiri | Paneks õige lambid põlema
- Arvamus | Hiiumaa järgmine areng algab omanikutundest
- Arvamus | See tunne, kui pole kellelgi ees
- Tänavaküsitlus | Milline oli sinu viimane kultuurielamus?
- Uudis | Kärdlas ja Kõrgessaares valmisid looduse õpipaigad
- Uudis | Üürimaja arendaja nõuab ehitajalt leppetrahvi
- Uudis | Hiiumaa jäi pimedaks halbade asjaolude kokkulangemise tõttu
- Uudis | Kärdla ja muu Hiiumaa kinnisvaraturg käituvad erinevalt
- Politsei | Purjutaja magas jalgupidi sõiduteel
- Kultuur | Reigis jutustatakse ehetega teenijate lugu
- Kultuur | Professor Raimo Pullati mälestused ilmusid poola keeles
- Kultuur | Luisa Harjak näitab roosat maailma
- Esseekonkurss | Minu Hiiumaa 20 aastat hiljem
- Persoon | Eesti seksikaim naine tahab päriseks Hiiumaale elama
- Ulguhiidlane | Jalgpallimaailmas elav Martti pääses sisenemiskeelust
- Dago 50 | Soot, paut ja hauskar ehk täiskasvanuna purjetamist õppimas
- Dago 50 | Katkend juubeliraamatust: Miks ei sobinud ö-täht jahtklubi nimesse?
- Dago 50 | Jahtklubi Dago tähistab Kärdlas juubelit koos Muhu Väina regatiga
- Hobi | Käinast Eesti bowlingumaastiku tippu
- Ajalugu | Palade Priikogudus püsib takistuste kiuste
- 25 aastat tagasi | Rannaelanikud radarite vastu
- Kuhu minna | Viscosa kutsub looma
- Kuhu minna | Salmikulaulud tulevad taas