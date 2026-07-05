Sedapuhku aga plaanisime Hiiumaale kui pisut väiksemale saarele ühe hooga tiiru peale saada, sest kõige nooremast matkasellist, perepojast on saanud 11-aastane noorsand, kel jaksu juba kohati rohkem kui vanematel. Ajalist survet lisas lapsevanemate soov jõuda Sõru džässifestivalile, mis möödunud aastase avastusena meid tagasi Hiiumaale meelitab.
REISIKIRI
REISIKIRI | Ratastel ümber Hiiumaa – 278 kilomeetrit erilisi paiku
Eelmisel suvel võtsime plaani teha ratastega tiir ümber Hiiumaa, mööda võimalikult rannikul kulgevaid teid ja radasid. See plaan on jätk meie pere traditsiooniks kujunenud suvistele rattamatkadele – eelmised 5 aastat väldanud rattaretkedele mööda Saaremaa rannikut.
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