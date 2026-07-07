VASTUKAJA | Kas Hiiumaa on isetegija?

Jätkan kaasarääkimist Ulf Johanssoni algatatud artiklite sarjale rikkamast Hiiumaast (viimati Hiiu Leht 2.07 “Rikkam Hiiumaa – aga kuidas?”). Olen taas nõus Ulfi analüüsi ja lahenduste otsinguga, mis puudutab innovatsiooni, pädevust, süsteemsust (või selle puudumist), suuremaid turgusid.