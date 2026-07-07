Lisaksin siinkohal oma mõtted kohalike ressursside kasutamise vaatenurgast.
ARVAMUS
VASTUKAJA | Kas Hiiumaa on isetegija?
Jätkan kaasarääkimist Ulf Johanssoni algatatud artiklite sarjale rikkamast Hiiumaast (viimati Hiiu Leht 2.07 “Rikkam Hiiumaa – aga kuidas?”). Olen taas nõus Ulfi analüüsi ja lahenduste otsinguga, mis puudutab innovatsiooni, pädevust, süsteemsust (või selle puudumist), suuremaid turgusid.
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SUVI
Vastavatud ja renoveeritud Viscosas keeb sel suvel elu ruumides, mida alles hiljuti veel ei olnudki. Kogu juuli vältel avab Viscosa Loomestuudio iga tööpäeva hommikul...
KULTUUR
Sel aastal sai Hiiumaa Gümnaasium kümneaastaseks ning sama kaua on Andrus Ilumetsa eestvedamisel toimunud võistukirjutamine “Minu Hiiumaa – 20 aastat hiljem”.
ARVAMUS
Mõnikord sünnivad kõige pikaajalisemad mõtted hoopis siis, kui ametlikus päevakorras on midagi sootuks muud. Hiidlaste Koostöökogu kahekümnes juubelikonverents sundis mind vaatama igapäevastest toetusmeetmetest, tabelitest...
UUDISED
Möödunud reede õhtul jättis Saaremaal Leisi alajaama tabanud äike pea kogu Hiiumaa ligi tunniks ajaks elektrita. Elektrilevi selgitusel tekkis katkestus mitme ebasoodsa asjaolu kokkulangemisel.