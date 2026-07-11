Läbi ja lõhki Kärdla poisi viivad mälestused esimese hooga kooli ja spordi juurde, aga ka vanavanemate koju Käinasse ja suvilasse Suureranda. Ema Ilme töötas Hiiu Kaluris raamatupidajana ja Mulgimaalt pärit isa Einard samuti Hiiu Kaluris.
ULGUHIIDLANE
ULGUHIIDLANE | Jalgpallimaailmas elav Martti pääses sisenemiskeelust
Martti Pukk on ulguhiidlase teekonnal kandnud muuhulgas ka saarlaste jalgpallimeeskonna kapteni rolli. Kodusaarele sisenemiskeeldu siiski ei pandud ja nii käib tänane linnamees paar-kolm korda aastas ka Hiiumaal.
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GALERIID
Kärdlas peeti reedel suurt merepidu koos Kalurite päeva, Muhu Väina regati avamise ning Hiiumaa jahtklubi Dago 50. juubeli tähistamisega.
UUDISED
Juunis registreeriti Hiiumaal vaid kolm sündi. See on tänavuse aasta madalaim kuine sündide arv. Võrdluseks, möödunud aasta juunis sündis Hiiumaal kaheksa last.
POLITSEI
Eelmisel reedel tabas politsei Hiiumaal kahe tunni jooksul liikluses kaks juhti, kes kihutasid Heltermaa sadama suunas vastavalt 142 km/h ja 150 km/h, et jõuda...
PÄÄSTE
Neljapäeval kell 14.06 käisid päästjad Arukülas kustutamas kolme suurt lahtise leegiga põlevat lõket.