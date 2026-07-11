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ULGUHIIDLANE

ULGUHIIDLANE | Jalgpallimaailmas elav Martti pääses sisenemiskeelust

Martti Pukk on ulguhiidlase teekonnal kandnud muuhulgas ka saarlaste jalgpallimeeskonna kapteni rolli. Kodusaarele sisenemiskeeldu siiski ei pandud ja nii käib tänane linnamees paar-kolm korda aastas ka Hiiumaal.

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Üks osa Martti (keskel) jalgpalliarmastusest on kohtunikutöö. | Foto: Anna Andreas

Läbi ja lõhki Kärdla poisi viivad mälestused esimese hooga kooli ja spordi juurde, aga ka vanavanemate koju Käinasse ja suvilasse Suureranda. Ema Ilme töötas Hiiu Kaluris raamatupidajana ja Mulgimaalt pärit isa Einard samuti Hiiu Kaluris. 

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