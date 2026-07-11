Jälgi meid
Ütle sa ka midat! Päis

GALERIID

GALERII | Kalurite päev tõi suurele merepeole rahvamassi ja tippartistid

Kärdlas peeti reedel suurt merepidu koos Kalurite päeva, Muhu Väina regati avamise ning Hiiumaa jahtklubi Dago 50. juubeli tähistamisega.
Avatar photo
Avatar photo
Kalurite Päeva õhtu küttis kuumaks Nublu. | Foto: Arabella Valtin

Koguperefestival Kalurite Päev tõi Rannapaargu alale kokku nii maitsvad toiduelamused, huvitava meelelahutuse kui ka kodumaa parima muusika.

Lisa kommentaar

Leave a Reply

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

Veel lugemist:

ULGUHIIDLANE

ULGUHIIDLANE | Jalgpallimaailmas elav Martti pääses sisenemiskeelust

Martti Pukk on ulguhiidlase teekonnal kandnud muuhulgas ka saarlaste jalgpallimeeskonna kapteni rolli. Kodusaarele sisenemiskeeldu siiski ei pandud ja nii käib tänane linnamees paar-kolm korda...

4 tundi ago

UUDISED

SÜNDE JÄI VÄHEMAKS | Hiiumaal sündis juunis vaid kolm last

Juunis registreeriti Hiiumaal vaid kolm sündi. See on tänavuse aasta madalaim kuine sündide arv. Võrdluseks, möödunud aasta juunis sündis Hiiumaal kaheksa last.

1 päev ago

POLITSEI

TULI TAKUS | Praamile kihutati 150 km/h

Eelmisel reedel tabas politsei Hiiumaal kahe tunni jooksul liikluses kaks juhti, kes kihutasid Heltermaa sadama suunas vastavalt 142 km/h ja 150 km/h, et jõuda...

1 päev ago

PÄÄSTE

PÄÄSTE | Päästjad käisid järelevalveta jäetud lõkkeid kustutamas

Neljapäeval kell 14.06 käisid päästjad Arukülas kustutamas kolme suurt lahtise leegiga põlevat lõket.

1 päev ago

Installi Hiiu Leht enda seadmes, et mugavalt olla kursis kõige uuemate uudistega ja saada teavitusi olulistest sündmustest.

Installi
×