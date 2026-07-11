GALERII | Kalurite päev tõi suurele merepeole rahvamassi ja tippartistid

Koguperefestival Kalurite Päev tõi Rannapaargu alale kokku nii maitsvad toiduelamused, huvitava meelelahutuse kui ka kodumaa parima muusika.
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ULGUHIIDLANE
Martti Pukk on ulguhiidlase teekonnal kandnud muuhulgas ka saarlaste jalgpallimeeskonna kapteni rolli. Kodusaarele sisenemiskeeldu siiski ei pandud ja nii käib tänane linnamees paar-kolm korda...
UUDISED
Juunis registreeriti Hiiumaal vaid kolm sündi. See on tänavuse aasta madalaim kuine sündide arv. Võrdluseks, möödunud aasta juunis sündis Hiiumaal kaheksa last.
POLITSEI
Eelmisel reedel tabas politsei Hiiumaal kahe tunni jooksul liikluses kaks juhti, kes kihutasid Heltermaa sadama suunas vastavalt 142 km/h ja 150 km/h, et jõuda...
PÄÄSTE
Neljapäeval kell 14.06 käisid päästjad Arukülas kustutamas kolme suurt lahtise leegiga põlevat lõket.