Norra jalgpallikoondise imelisest teekonnast teispool Atlandit toimuvatel maailmameistrivõistlusel teavad vast kõik, kuid norrakate jaoks pole hetkel maailmas tähtsamat asja.
PILTUUDIS
HIIDLASED NORRA JALKAHULLUSES | Muu elu peale jalgpalli eriti korda ei lähe
Jalgpallikoondise edu lainel on Norra teinud jalkafännid ka neist, kes seni pole vutist eriti hoolinud. Fjordidemaal viibivad hiidlased kinnitavad, et iga edu tähistatakse loomulikult korraliku ühisaerutamisega.
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