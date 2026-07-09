Juuli alguse ilm on päikseline ja soe. Tuul puhub Dago klubi purjetaja ja abitreener Rutger Ludvig Kurssoni hinnangul kaks meetrit sekundis. Tema sõnul on see algajale ideaalne tuul esimest korda merele minekuks.
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DAGO 50 | Soot, paut ja hauskar ehk täiskasvanuna purjetamist õppimas
Arabella Valtin proovis esimest korda elus Optimist paadiga purjetada. Tema suurim hirm enne merele minekut oli saada poomiga hoop vastu pead ja vette kukkuda. Kas nii ka läks ja kas Arabella jõudis kuivalt tagasi kaldale?
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