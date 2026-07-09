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HOBI

VÕIDUKÄIK | Väikesest Käinast Eesti bowlingumaastiku tippu

Käinas tegutseva bowlinguklubi Vihurid tegevus on viinud mängijaid võistlema ka väljaspoole Hiiumaad ning toonud kodusaali Eesti tippe.

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Klubi eestvedaja ja treener Tanel Põldma usub, et bowling sobib peaaegu kõigile. | Foto: Kärolyn Kivistik

Mõne aastaga on väikesest Hiiumaa klubist kasvanud arvestatav tegija Eesti bowlingumaastikul ning juulis ja augustis korraldatav Hiiumaa Vihurid Open tõestab, et ka väikeses saalis on võimalik korraldada suuri võistlusi.

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