PÄÄSTE | Päästjad käisid järelevalveta jäetud lõkkeid kustutamas

Päästemeeskonna kohale jõudes puudus tulekollete juures järelevalve. Põlemise hinnanguline pindala oli kokku ligi 20-ruutmeetrit. Samal õhtul kell 22.48 teatati, et tossab üks kändude hunnikutest, mida päeval kustutamas käidi. Päästjad kustutasid 10-ruutmeetrise põlenguala.
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