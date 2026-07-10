PÄÄSTE | Päästjad käisid järelevalveta jäetud lõkkeid kustutamas

Päästemeeskonna kohale jõudes puudus tulekollete juures järelevalve. Põlemise hinnanguline pindala oli kokku ligi 20-ruutmeetrit. Samal õhtul kell 22.48 teatati, et tossab üks kändude hunnikutest, mida päeval kustutamas käidi. Päästjad kustutasid 10-ruutmeetrise põlenguala.