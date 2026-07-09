Kõigepealt hakkab silma koer Bosse. Alles siis tema perenaine. Pruun koer nuusib Kassaris uudishimulikult ringi ja jalutab pigem oma saatjat, kelleks on kuu aega tagasi Eesti seksikaimaks naiseks valitud laulja An-Marlen. Kuigi Kassaris Bossega jalutades on ta pigem Ingel Marlen Mikk (27).
PERSOON
INGEL ARTISTI TAGA | Eesti seksikaim naine tahab päriseks Hiiumaale elama
Lavadel on ta An-Marlen, Eesti seksikaimaks naiseks valitud laulja. Kassaris koer Bossega jalutades on ta aga lihtsalt Ingel Marlen Mikk, kes loodab ühel päeval suvehiidlasest päris hiidlaseks saada.
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