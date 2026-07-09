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PERSOON

INGEL ARTISTI TAGA | Eesti seksikaim naine tahab päriseks Hiiumaale elama

Lavadel on ta An-Marlen, Eesti seksikaimaks naiseks valitud laulja. Kassaris koer Bossega jalutades on ta aga lihtsalt Ingel Marlen Mikk, kes loodab ühel päeval suvehiidlasest päris hiidlaseks saada.
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Eesti seksikaimaks naiseks valitud An-Marlen ehk Ingel Marlen Mikk näeb seksikuses ennekõike enesekindlust ja iseendaks olemist. | Foto: Raul Vinni

Kõigepealt hakkab silma koer Bosse. Alles siis tema perenaine. Pruun koer nuusib Kassaris uudishimulikult ringi ja jalutab pigem oma saatjat, kelleks on kuu aega tagasi Eesti seksikaimaks naiseks valitud laulja An-Marlen. Kuigi Kassaris Bossega jalutades on ta pigem Ingel Marlen Mikk (27). 

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