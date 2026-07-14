ARSTIDE PÕUD | Hiiumaa haiglas peatus plaanilise sünnitusabi pakkumine

Plaanilise sünnitusabi peatumise põhjuseks on lastearsti ehk pediaatri puudumine. Haigla senine pediaater dr Hilja Hiimets läks pensionile. Haiglas, kus pakutakse sünnitusabi peab aga töötama pediaater.
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Jalgpalli MM on jõudmas kulminatsioonini. Pühapäeval selgub tänavune maailmameister. Keda ennustavad võitjaks ja kellele hoiavad pöialt Hiiumaa jalgpalli sõbrad?
PILTUUDIS
Kärdla rannas antakse uuele vettepääsuteele veel viimast lihvi. Tartu ettevõtte sillad.ee ehitajate kinnitusel saab vettepääsutee valmis juba täna.
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Laupäeval saab Hiiumaal näha hulganisti tarvitet massinaid, toimub VIII Tarvitet Massinate Väljasöit.
SISUTURUNDUS
Sõru Muuseumis on avatud kaks uut maalinäitust.