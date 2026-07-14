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ARSTIDE PÕUD | Hiiumaa haiglas peatus plaanilise sünnitusabi pakkumine

Alates esimesest juulist on Hiiumaa haiglal vaid erakorralise sünnitusabi võimekus.

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Mai alguses rõõmustati Hiiumaa Haiglas uue vastsündinute bilirubiini mõõtja üle. | Foto: Arabella Valtin

Plaanilise sünnitusabi peatumise põhjuseks on lastearsti ehk pediaatri puudumine. Haigla senine pediaater dr Hilja Hiimets läks pensionile. Haiglas, kus pakutakse sünnitusabi peab aga töötama pediaater. 

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