KUHU MINNA | Uunikum autod vallutavad Hiiumaa

Tarvitet Massinate Väljasöit sai alguse kahe söbra, Madise ja Toomase ühisest huvist vanatehnika vastu. Koos käidi erinevatel vanatehnikasöitudel üle Eesti ja mingil hetkel tekkis tunne, et oot-oot, igal pool tehakse, aga Hiiumaal mitte. Ja nagu ikka, tehakse tähtsad otsused saunalaval, nii läks ka selle söiduga, saunalaval tekkis idee ja tuli otsus: “Teeme!”
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