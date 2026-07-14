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SUVI

KUHU MINNA | Uunikum autod vallutavad Hiiumaa

Laupäeval saab Hiiumaal näha hulganisti tarvitet massinaid, toimub VIII Tarvitet Massinate Väljasöit.
Tarvitet Massinate Väljasöit tuleb taas. | Foto: Eike Meresmaa

Tarvitet Massinate Väljasöit sai alguse kahe söbra, Madise ja Toomase ühisest huvist vanatehnika vastu. Koos käidi erinevatel vanatehnikasöitudel üle Eesti ja mingil hetkel tekkis tunne, et oot-oot, igal pool tehakse, aga Hiiumaal mitte. Ja nagu ikka, tehakse tähtsad otsused saunalaval, nii läks ka selle söiduga, saunalaval tekkis idee ja tuli otsus: “Teeme!” 

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