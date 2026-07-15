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AHTO ILMAJUTUD

AHTO ILMAJUTUD | Suvesooja jagub veel vaid paariks päevaks

Järgneva nädala aja ilm on muutlik. Esialgu saame veel mõned päevad suvesooja nautida, seejärel läheb ilm vesisemaks.
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Kärdla rand. | Foto: Kätlin Rist

Neljapäeval ja reedel (16. ja 17.07) valitseb meie ilma kõrgrõhkkond. Ilm on üsna päikeseline ja nõrga tuulega.

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