AHTO ILMAJUTUD | Suvesooja jagub veel vaid paariks päevaks

Neljapäeval ja reedel (16. ja 17.07) valitseb meie ilma kõrgrõhkkond. Ilm on üsna päikeseline ja nõrga tuulega.
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DIGILEHT
Hiiu Leht 16. juulil Juhtkiri | Suured ja väikesed rõõmud Arvamus | Bürokraatiast maasikate näitel Arvamus | Kärdla uuest kultuurikeskusest puhtalt lehelt Tänavaküsitlus |...
RISTSÕNA
Ristsõna lahendus saada ilmumisele järgnevaks teisipäevaks koos oma nimega e-postile ristsona@hiiuleht.ee. Kõikide õigete lahenduste vahel loosime välja Roograhu pitsa.
UUDISED
Hiiumaa turismiklastri viiendal sünnipäeval avati kolmapäeval Kärdlas Hiiumaa turismiinfopunkti ees mälestuspink Hiiumaa turismi edendajale Douglas Wellsile.
SPORT
Hiiumaa RSK ratsanik Helene Pajo ja hobune Desert Rose jätkasid edukat hooaega nädalavahetusel Perilas peetud takistussõiduvõistlusel Perila Summer Show, kus saavutasid teise ja neljanda...