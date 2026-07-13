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KUVAND KANNATAB | Turismiklastri juht: Majutusstatistika on vastuoluline

Statistika järgi külastatakse Hiiumaad vähem kui varem. Turismiklastri juhi arvates ei peegelda numbrid tegelikkust.
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Hiiumaa turismiklastri juhi Kristel Peikeli sõnul on Hiiumaal väga suur hulk puhkemaju ja külaliskortereid, mida majutuskohtade statistika ülevaates arvestatud ei ole. | Foto: Arabella Valtin

Statistikaameti avaldatud majutusnumbrite järgi vähenes mais Hiiumaal majutusasutustes peatunud külastajate arv aasta võrdluses 35 protsenti. See teeb Hiiumaast suurima langusega maakonna Eestis. Järgnesid Saaremaa, kus majutatute arv vähenes 15,6 protsenti, ja Järvamaa, kus langus oli 14,8 protsenti. Bigbanki peaökonomist Raul Eamets tõi välja, et Hiiumaa paistis silma negatiivses võtmes. Tema sõnul teeb Hiiumaa puhul muret asjaolu, et tegemist on viimase viie aasta madalaima näitajaga maikuude võrdluses.

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