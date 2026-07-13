KUVAND KANNATAB | Turismiklastri juht: Majutusstatistika on vastuoluline

Statistikaameti avaldatud majutusnumbrite järgi vähenes mais Hiiumaal majutusasutustes peatunud külastajate arv aasta võrdluses 35 protsenti. See teeb Hiiumaast suurima langusega maakonna Eestis. Järgnesid Saaremaa, kus majutatute arv vähenes 15,6 protsenti, ja Järvamaa, kus langus oli 14,8 protsenti. Bigbanki peaökonomist Raul Eamets tõi välja, et Hiiumaa paistis silma negatiivses võtmes. Tema sõnul teeb Hiiumaa puhul muret asjaolu, et tegemist on viimase viie aasta madalaima näitajaga maikuude võrdluses.
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SUVI
Folgi avamine toimub 17. juulil Käina huvi- ja kultuurikeskuses ning festival kestab kolm päeva.
ARVAMUS
Tänaseks on enam-vähem selge, et uut kultuurikeskust Kärdlasse niipea ei tule. Raha ei ole ja ei ole paista ka, et oleks tulemas. Mage värk!
GALERIID
Kohtumine Kärdla staadionil lõppes hiidlaste kaotusega seisuga 3:1. Uudis on täiendamisel.
UUDISED
Esmaspäeval asub Hiiumaalt ajateenistusse üheksa kutsealust, nende hulgas naisi ei ole. Hiiumaa noored suunduvad teenistusse küberväejuhatusse, logistikapataljoni, diviisi luurepataljoni, suurtükiväerügementi, mereväkke, sõjaväepolitseisse ja õhuväkke.