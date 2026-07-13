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POLITSEI

NÄDAL POLITSEIS | Poevaras peeti kinni

Pühapäeva õhtul pidas Hiiumaa politsei kinni 39-aastase mehe, kes varastas Kärdlas Tormi Coopi kauplusest erinevat kaupa.

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Foto: Raul Vinni

Kärdla politseijaoskonna juht Moonika Raudsepp ütles, et tegemist on Hiiumaa päritolu inimesega, kes Hiiumaal alaliselt ei ela. “Tegelikku kahju alles selgitatakse ning varguse motiiv selgub menetlustoimingute käigus. Ülekuulamist ei ole veel läbi viidud,“ lisas Raudsepp. 

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