NÄDAL POLITSEIS | Poevaras peeti kinni

Kärdla politseijaoskonna juht Moonika Raudsepp ütles, et tegemist on Hiiumaa päritolu inimesega, kes Hiiumaal alaliselt ei ela. “Tegelikku kahju alles selgitatakse ning varguse motiiv selgub menetlustoimingute käigus. Ülekuulamist ei ole veel läbi viidud,“ lisas Raudsepp.
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SUVI
Folgi avamine toimub 17. juulil Käina huvi- ja kultuurikeskuses ning festival kestab kolm päeva.
UUDISED
Statistika järgi külastatakse Hiiumaad vähem kui varem. Turismiklastri juhi arvates ei peegelda numbrid tegelikkust.
ARVAMUS
Tänaseks on enam-vähem selge, et uut kultuurikeskust Kärdlasse niipea ei tule. Raha ei ole ja ei ole paista ka, et oleks tulemas. Mage värk!
GALERIID
Kohtumine Kärdla staadionil lõppes hiidlaste kaotusega seisuga 3:1. Uudis on täiendamisel.