UUED NÄITUSED | Sõru Muuseumis avati kaks uut maalinäitust

Tiiu Jürissoni näitusel “Hetkede lummuses” on väljas suuremas osas uuemad maalid, mis kutsuvad üles väärtustama iga hetke ja märkama looduse ilu ja muutlikkust. Näitusel saab näha ka Rudolf Tobiase ja Ave Alavainu portreemaale ning Hiiumaa tuletornide aasta puhul sündinud teost “Suunanäitajad”. Näitus jääb avatuks 26. juulini.

Külli Hiiemäe-Metsari näituse “Ajast, elust, maast ja veest“ loodusmotiividega teosed peegeldavad sisemisi rännakuid ja hetkeseisundi tabamist. Näitus on avatud 30. augustini.

Sõru sadamas asuv Sõru Muuseum on avatud T–P kl 10–17.

Head vaatamist!