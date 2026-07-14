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UUED NÄITUSED | Sõru Muuseumis avati kaks uut maalinäitust

Sõru Muuseumis on avatud kaks uut maalinäitust.
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Külli Hiiemäe-Metsari maal "Lendab üle maa ja vee".

Tiiu Jürissoni näitusel “Hetkede lummuses”  on väljas suuremas osas uuemad maalid, mis kutsuvad üles väärtustama iga hetke ja märkama looduse ilu ja muutlikkust. Näitusel saab näha ka Rudolf Tobiase ja Ave Alavainu portreemaale ning Hiiumaa tuletornide aasta puhul sündinud teost “Suunanäitajad”. Näitus jääb avatuks 26. juulini. 

Külli Hiiemäe-Metsari näituse “Ajast, elust, maast ja veest“ loodusmotiividega teosed peegeldavad sisemisi rännakuid ja hetkeseisundi tabamist. Näitus on avatud 30. augustini. 

Tiiu Jürissoni maal “Teisest vaatenurgast”.

Sõru sadamas asuv Sõru Muuseum on avatud T–P kl 10–17. 

Head vaatamist!

 

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