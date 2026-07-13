GALERII | Hiiumaa-Saaremaa maavõistlus jalgpallis

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SUVI
Folgi avamine toimub 17. juulil Käina huvi- ja kultuurikeskuses ning festival kestab kolm päeva.
UUDISED
Statistika järgi külastatakse Hiiumaad vähem kui varem. Turismiklastri juhi arvates ei peegelda numbrid tegelikkust.
ARVAMUS
Tänaseks on enam-vähem selge, et uut kultuurikeskust Kärdlasse niipea ei tule. Raha ei ole ja ei ole paista ka, et oleks tulemas. Mage värk!
UUDISED
Esmaspäeval asub Hiiumaalt ajateenistusse üheksa kutsealust, nende hulgas naisi ei ole. Hiiumaa noored suunduvad teenistusse küberväejuhatusse, logistikapataljoni, diviisi luurepataljoni, suurtükiväerügementi, mereväkke, sõjaväepolitseisse ja õhuväkke.