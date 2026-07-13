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GALERII | Hiiumaa-Saaremaa maavõistlus jalgpallis

Kohtumine Kärdla staadionil lõppes hiidlaste kaotusega seisuga 3:1. Uudis on täiendamisel.
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Hiidlaste ainsa värava lõi Indrek Nõulik. | Foto: Arabella Valtin

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