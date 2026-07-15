EDUKAS HOOAEG | Helene Pajo jätkas Perilas heade tulemustega

Laupäeval peetud 120–125 cm kõrguste takistustega parkuuris saavutasid Pajo ja Desert Rose 31 osalejaga konkurentsis neljanda koha. Tulemus on märkimisväärne ka seetõttu, et alles kaks nädalat varem tegid Helene Pajo ja Desert Rose oma esimesed stardid 125 cm kõrguses parkuuris.