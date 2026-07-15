Laupäeval peetud 120–125 cm kõrguste takistustega parkuuris saavutasid Pajo ja Desert Rose 31 osalejaga konkurentsis neljanda koha. Tulemus on märkimisväärne ka seetõttu, et alles kaks nädalat varem tegid Helene Pajo ja Desert Rose oma esimesed stardid 125 cm kõrguses parkuuris.
SPORT
EDUKAS HOOAEG | Helene Pajo jätkas Perilas heade tulemustega
Hiiumaa RSK ratsanik Helene Pajo ja hobune Desert Rose jätkasid edukat hooaega nädalavahetusel Perilas peetud takistussõiduvõistlusel Perila Summer Show, kus saavutasid teise ja neljanda koha.
Veel lugemist:
DIGILEHT
Hiiu Leht 16. juulil Juhtkiri | Suured ja väikesed rõõmud Arvamus | Bürokraatiast maasikate näitel Arvamus | Kärdla uuest kultuurikeskusest puhtalt lehelt Tänavaküsitlus |...
RISTSÕNA
Ristsõna lahendus saada ilmumisele järgnevaks teisipäevaks koos oma nimega e-postile ristsona@hiiuleht.ee. Kõikide õigete lahenduste vahel loosime välja Roograhu pitsa.
UUDISED
Hiiumaa turismiklastri viiendal sünnipäeval avati kolmapäeval Kärdlas Hiiumaa turismiinfopunkti ees mälestuspink Hiiumaa turismi edendajale Douglas Wellsile.
AHTO ILMAJUTUD
Järgneva nädala aja ilm on muutlik. Esialgu saame veel mõned päevad suvesooja nautida, seejärel läheb ilm vesisemaks.