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SPORT

EDUKAS HOOAEG | Helene Pajo jätkas Perilas heade tulemustega

Hiiumaa RSK ratsanik Helene Pajo ja hobune Desert Rose jätkasid edukat hooaega nädalavahetusel Perilas peetud takistussõiduvõistlusel Perila Summer Show, kus saavutasid teise ja neljanda koha.
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Helene Pajo ja Desert Rose’i jaoks on tänavune hooaeg alanud edukalt. | Foto: Kirke Ilves

Laupäeval peetud 120–125 cm kõrguste takistustega parkuuris saavutasid Pajo ja Desert Rose 31 osalejaga konkurentsis neljanda koha. Tulemus on märkimisväärne ka seetõttu, et alles kaks nädalat varem tegid Helene Pajo ja Desert Rose oma esimesed stardid 125 cm kõrguses parkuuris.

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