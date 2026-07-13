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GALERII | Vabrikuväljak kihas laadamelust
Hiiumaa käsitöö- ja omatoodangu laat tõi laupäeval Kärdla vabrikuväljakule vaatamata vihmasele ilmale elava laadamelu. Külastajaid ootasid kohalik käsitöö, omatoodang, maitsvad toidud ning saare kultuuri tutvustav meelelahutus. Esinesid kohalikud lauljad, tantsijad ja pillimängijad.
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SUVI
Folgi avamine toimub 17. juulil Käina huvi- ja kultuurikeskuses ning festival kestab kolm päeva.
UUDISED
Statistika järgi külastatakse Hiiumaad vähem kui varem. Turismiklastri juhi arvates ei peegelda numbrid tegelikkust.
ARVAMUS
Tänaseks on enam-vähem selge, et uut kultuurikeskust Kärdlasse niipea ei tule. Raha ei ole ja ei ole paista ka, et oleks tulemas. Mage värk!
GALERIID
Kohtumine Kärdla staadionil lõppes hiidlaste kaotusega seisuga 3:1. Uudis on täiendamisel.