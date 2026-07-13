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GALERIID

GALERII | Vabrikuväljak kihas laadamelust

Hiiumaa käsitöö- ja omatoodangu laat tõi laupäeval Kärdla vabrikuväljakule vaatamata vihmasele ilmale elava laadamelu. Külastajaid ootasid kohalik käsitöö, omatoodang, maitsvad toidud ning saare kultuuri tutvustav meelelahutus. Esinesid kohalikud lauljad, tantsijad ja pillimängijad.
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Suvisel käsitöö ja omatoodangu laadal pakuti kohalikke maitseid. | Foto: Eike Meresmaa

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