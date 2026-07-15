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AVATI MÄLESTUSPINK | Douglas Wells sai keskväljakule mälestuspingi

Hiiumaa turismiklastri viiendal sünnipäeval avati kolmapäeval Kärdlas Hiiumaa turismiinfopunkti ees mälestuspink Hiiumaa turismi edendajale Douglas Wellsile.
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Douglas Wellsi mälestuspingi avamisel kõnelesid Kristel Peikel, Hergo Tasuja ja Helgi Põllo. | Foto: Kätlin Rist

“Tänapäeva mõistes tegeles Douglas siin üheaegselt nii sihtkoha turunduse, rahvusvaheliste suhete kui ka kultuurisilla loomisega ehk kõige sellega, mida turismiklaster on viimased viis aastat teinud ja millega jätkab,” sõnas Hiiumaa turismiklastri juht Kristel Peikel. Kuigi ta Douglas Wellsiga isiklikult ei kohtunud, on Wellsi töö mõju turismiklastri juhi sõnul hästi tajutav ka praegu.

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