AVATI MÄLESTUSPINK | Douglas Wells sai keskväljakule mälestuspingi

“Tänapäeva mõistes tegeles Douglas siin üheaegselt nii sihtkoha turunduse, rahvusvaheliste suhete kui ka kultuurisilla loomisega ehk kõige sellega, mida turismiklaster on viimased viis aastat teinud ja millega jätkab,” sõnas Hiiumaa turismiklastri juht Kristel Peikel. Kuigi ta Douglas Wellsiga isiklikult ei kohtunud, on Wellsi töö mõju turismiklastri juhi sõnul hästi tajutav ka praegu.