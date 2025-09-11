SEADUSEVASTANE TEGEVUS | Hausma randa viidi kalarappeid ja aiajäätmeid

Kalarappimisel tekkinud jäätmed tuleb kompostida oma kinnistul või anda üle jäätmekäitlejale koos biolagunevate jäätmetega. Samuti ei tohi aiajäätmeid (nt riisutud lehed, lõigatud taimevarred ja -lehed, vana multš) viia metsaserva, niidule, parki, võsa vahele ega tühermaale. Aiajäätmetega võivad kaasas olla nälkjad või nende munad, kes saavad segamatult paljuneda ja hiljem levivad aedadesse. Aiajäätmed tuleb kompostida oma aias või anda üle jäätmekäitlejale.