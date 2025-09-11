Kalarappimisel tekkinud jäätmed tuleb kompostida oma kinnistul või anda üle jäätmekäitlejale koos biolagunevate jäätmetega. Samuti ei tohi aiajäätmeid (nt riisutud lehed, lõigatud taimevarred ja -lehed, vana multš) viia metsaserva, niidule, parki, võsa vahele ega tühermaale. Aiajäätmetega võivad kaasas olla nälkjad või nende munad, kes saavad segamatult paljuneda ja hiljem levivad aedadesse. Aiajäätmed tuleb kompostida oma aias või anda üle jäätmekäitlejale.
SEADUSEVASTANE TEGEVUS | Hausma randa viidi kalarappeid ja aiajäätmeid
Keskkonnaametile laekus vihje, et Hausma mereranda on viidud kalarappimisel tekkinud jäätmeid ning samas piirkonnas on pikema aja jooksul ladustatud ka aiajäätmeid, kirjutab Hiiumaa vald.
Elektrilevi katkestuste kaart näitab, et 11. septembril kella 14 seisuga on Hiiumaal Paope-Luidja-Palli kandis elektrita 183 majapidamist. Tegemist on rikkelise katkestusega. Elektrilevi prognoosi kohaselt...
Maailmas süüakse igasugu veidraid asju. Kalapead kuuluvad kindlasti nimekirja. Keedetud lestapäid on Hiiumaal arvatavasti söödud aegade algusest saadik. Tänapäeval kirtsutavad paljud aga taolise toidu...
Keskkonnaagentuur andis neljapäevaks Eesti merealale, Peipsi järvele ja läänepoolsetele saartele tugeva tuule hoiatuse.
Väärtustan Hiiumaad kui terviklikku ökosüsteemi, kus loodus, kogukond ja majandus toimivad tasakaalus. Soovin jagada oma nägemust omavalitsuse rollist Hiiumaa arengus – selle võimalustest ja...