HIIU LEHE MINUTID

KUULA | Hiiu Lehe minutid 17. septembril (39)

Hiiu Lehe minutid kõlavad Kadi raadios kolmapäeva hommikuti.
Millest räägivad Hiiu Lehe minutid?

  • Käpapatrulli kardimeister
  • Kopteriga Hiiumaale spaasse
  • Noored teevad võrriga petukaupa

Hiiu Lehe minutitega on eetris lehe peatoimetaja Raul Vinni.

