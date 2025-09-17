KUULA | Hiiu Lehe minutid 17. septembril (39)

Millest räägivad Hiiu Lehe minutid?
- Käpapatrulli kardimeister
- Kopteriga Hiiumaale spaasse
- Noored teevad võrriga petukaupa
Hiiu Lehe minutitega on eetris lehe peatoimetaja Raul Vinni.
Hiiu Leht 18. septembril Arvamus | Hiiumaa Ametikool vajab värsket pilku ja tegutsemistahet Arvamus | Tuleviku Hiiumaa – ehitame “sillad”! Arvamus | Minister Joller...
Haridus- ja Teadusministeerium soovib liita Hiiumaa Gümnaasiumi ja Hiiumaa Ametikooli üheks õppeasutuseks nimega Hiiumaa gümnaasium ja rakenduslik kolledž (HiGRKo). Hiiumaa vallavalitsus vastas ministeeriumile resoluutse...
Teisipäeval jõudis Kärdla raamatukokku Eesti Raamatu Aasta rändnäitus, mis on pühendatud suurele juubelile – möödub 500 aastat esimese eestikeelse raamatu ilmumisest.