Eha Retreat ei ole klassikaline hotell, vaid pakub terviklikku viiepäevast programmi, kuhu kuulub transport saarele, majutus, kõik söögikorrad ja vahepalad, alkoholivabad joogid, ning erinevad hoolitsused ja tegevused keskuses. Programmid lähtuvad Hiiumaa loodusest ning saarele omasest viie aastaaja rütmist.
KALLIS KOHT | Puhkus luksuslikus Ehas maksab tuhandeid eurosid
Hiiumaal Õngul avab suvel 2026 uksed luksuslik heaolukeskus Eha Retreat, kus külalisi ootavad viiepäevased tervise- ja elamusprogrammid. Tubade broneeringuid saab juba teha ning hinnad algavad 6376 eurost nädalase puhkuse kohta.
Hiiumaa vald teatas, et Sadama tänava rekonstrueerimistööd Kärdlas pikenevad kuu võrra.
15. septembril kell 17.54 sai häirekeskus teate, et Jõeranna külas põleb lahtise leegiga abihoone.
Kärdla Muusikakooli kuus laulueriala õpilast osalesid 13.–14. septembril Pärnus noorte lauljate konkursil International Contest Festival-GOLDEN ROSE. Muusikaõpetaja Ulvi Tamme sõnul läks kõigil Kärdla Muusikakooli...