KALLIS KOHT | Puhkus luksuslikus Ehas maksab tuhandeid eurosid

Hiiumaal Õngul avab suvel 2026 uksed luksuslik heaolukeskus Eha Retreat, kus külalisi ootavad viiepäevased tervise- ja elamusprogrammid. Tubade broneeringuid saab juba teha ning hinnad algavad 6376 eurost nädalase puhkuse kohta.

eharetreat.com

Eha Retreat ei ole klassikaline hotell, vaid pakub terviklikku viiepäevast programmi, kuhu kuulub transport saarele, majutus, kõik söögikorrad ja vahepalad, alkoholivabad joogid, ning erinevad hoolitsused ja tegevused keskuses. Programmid lähtuvad Hiiumaa loodusest ning saarele omasest viie aastaaja rütmist.

