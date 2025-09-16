KALLIS KOHT | Puhkus luksuslikus Ehas maksab tuhandeid eurosid

Eha Retreat ei ole klassikaline hotell, vaid pakub terviklikku viiepäevast programmi, kuhu kuulub transport saarele, majutus, kõik söögikorrad ja vahepalad, alkoholivabad joogid, ning erinevad hoolitsused ja tegevused keskuses. Programmid lähtuvad Hiiumaa loodusest ning saarele omasest viie aastaaja rütmist.