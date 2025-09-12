Jälgi meid
RIIGIL HUVI PUUDUB | Hiiumaa haigla vajab kiirabikopterit

Hiiumaa haigla juhatuse liige Riina Tamm ütles, et meditsiinilendude plaanist on räägitud juba 1998. aastast. Nüüd on olemas eraettevõte, kes on nõus teenust pakkuma, riigil aga huvi puudub.
Hiiumaa haigla kopteriplatsil näidati kiirabikopterit, mis võiks tulevikus Hiiumaal olemas olla. Riigil aga huvi puudub. | Foto: Kärolyn Kivistik

Neljapäeva hommikul 9.35 maandus Hiiumaa haigla kopteriplatsil esimest korda spetsiaalne kiirabikopter. Tegu oli kahjuks näidislennuga. Tegemist oli MTÜ Eesti Kiirabikopteri ja rahvusvahelise hädaabiteenuste pakkuja Avincise koostööga, mille raames esitleti Eestis kiirabikopteri teenuse (HEMS – Helicopter Emergency Medical Services) võimekust. Eestis pakub meditsiinilendude teenust PPA lennusalga kopter, aga spetsiaalse varustusega kiirabikopter puudub. 

