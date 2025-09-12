Aravetel polnud Keilil võimalik enne võistlust treenida ning piirduda tuli vaid mõne 15-minutilise katsega päev enne starti. Kvalifikatsioonis tuli tunnistada konkurentide paremust ja stardikoht oli kolmas.
SPORT
VIIEAASTANE KARDITÜDRUK | Hiiumaa tirts Keili Kaibald krooniti parimaks nooreks kardisõitjaks
Uskumatu Võidusõidu kardisarja 2025. aasta hooajale pandi punkt Aravetel, kus noored kardisõitjad asusid rajale 25-minutilises kestvussõidus. Viieaastane Keili Kaibald Hiiumaalt, Eesti noorim litsentseeritud kardisportlane, näitas taas, et on valmis suuri tegusid tegema.
Veel lugemist:
ARVAMUS
Emmaste on Hiiumaa lõunapoolseim piirkond. See asukoht pole üksnes geograafiline fakt, vaid ka strateegiline arenguvõimalus.
KUIDAS MA SIIA SATTUSIN?
Sünoptik Taimi Paljak, kelle edastatud uudised on suure osa eestlaste jaoks tähtsaimad päevas, sõidaks Hiiumaale tihedamini, kui võimalust on. Nüüd juba rohkem kui 15...
PERSOON
Kaido Teller töötab Hiiumaa Haiglas juba üheksandat aastat PERHi tehnik-autojuhina, kuid tegeleb lisaks veel umbes miljoni muu hobiga.
REPORTAAŽ
Hiiumaal asub Eesti esimene ning seni ainus poloväljak. Loodetavasti on järgmiseks hooajaks koos ka esimene meeskond.