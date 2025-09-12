Jälgi meid
VIIEAASTANE KARDITÜDRUK | Hiiumaa tirts Keili Kaibald krooniti parimaks nooreks kardisõitjaks

Uskumatu Võidusõidu kardisarja 2025. aasta hooajale pandi punkt Aravetel, kus noored kardisõitjad asusid rajale 25-minutilises kestvussõidus. Viieaastane Keili Kaibald Hiiumaalt, Eesti noorim litsentseeritud kardisportlane, näitas taas, et on valmis suuri tegusid tegema.

Avatar photo
Keili Kaibald. | Foto: Maarja Kaso

Aravetel polnud Keilil võimalik enne võistlust treenida ning piirduda tuli vaid mõne 15-minutilise katsega päev enne starti. Kvalifikatsioonis tuli tunnistada konkurentide paremust ja stardikoht oli kolmas.

