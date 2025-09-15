Möödunud nädalast andis ülevaate Kärdla politseijaoskonna juht Moonika Raudsepp, kelle sõnul oli liikluspilt saarel sarnane eelmisele nädalale. Rikkumiste osas esines enim kiiruse ületamisi. Kiirust ületati nii maanteel kui ka taaskord ületati mopeedile piiratud valmistaja tehase kiirust.
POLITSEI
NÄDAL POLITSEIS | Noored kihutasid tuunitud mopeediga
Nädala jooksul tegeles Hiiumaa politsei 27 erineva korrarikkumise teatega. Juhtumid tõid kaasa 15 väärteomenetlust ja 12 väljakutset. Arestimajas vajas järelevalve all kainenemist kolm inimest.
Veel lugemist:
UUDISED
Omniva otsib sobivaid asukohti väikestele nn kogukonna pakiautomaatidele, millest võiks saada postiteenuste tulevikulahendus.
PÄÄSTE
13. septembril kell 19.05 teatati häirekeskusele, et Ühtri külas suitsevad kaks heinapalli. Käina päästjad harutasid laste mängimise tulemusel põlema süttinud heinapallid põllule laiali ning...
UUDISED
Hiiumaal registreeriti augustis neli sündi. Sündide arv püsib sarnane eelnevatele kuudele, mil see on kõikunud kahe ja nelja vahel.
AMET
Jäägi ja Praagi tooted Hiiumaal tutvustamist ei vaja. Nende tehtud kinkekotid hakkavad silma ja on tuntud. Märkamatult on erivajadustega inimeste tööd hindav Jääk ja...