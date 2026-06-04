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JUHTKIRI

JUHTKIRI | Paneme liputoetuse moodi

Täna, 4. juunil, 142 aastat tagasi sai Otepääl alguse sinimustvalge lugu. Eesti lipp on maailmas kõige ilusam lipp. Selles pole kahtlustki.

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Miks ei võiks Hiiumaa olla omavalitsus, mis aitab kaasa saare lippudega ehtimisele?

Hiiumaal on Muinsuskaitse seltsil ilus komme kinkida igal lipupäeval üks lipp mõnele seltsingule. Üks lipp jälle rohkem lehvimas. Kord juhtus isegi nii, et esmalt kingiti lipp ja siis hankisid lipusaajad ka lipumasti. 

Ei saa öelda, et pühadel või muidu lipupäevadel Hiiumaal lippe vähe väljas oleks. Aga alati võiks ju rohkem. Ja miks mitte ei võiks vimpel või lipp (mida võib heisata kasvõi iga päev) lehvida majade (ka kortermajade) õuel kogu aeg. Vaevalt selle vastu kellelgi midagi oleks, kuid tihtipeale jääb see lihtsalt ajapuuduse ja ettevõtlikkuse taha. Pole ju see nii pakiline asjatoimetus, mida homme teha ei võiks. Ja peale homset tuleb ülehomne ning nii see jääb. 

Loomulikult on see igaühe enda asi, aga vahel tuleb mõnel juhul lihtsalt veidi nügida ja kaasa aidata. Seega siinkohal ettepanek: Hiiumaa vallas võiks sisse viia liputoetuse ja aidata majapidamistel soodsamalt hankida lippe ja lipumaste.

Väike liigutus, millega saab teha mõne suure asja, pole kunagi liiast. 

Seda saab teha mitmel moel. Näiteks maksta ühekordset toetust lipumasti soetamisel või kord teatud perioodi (näiteks kümme aastat) jooksul lipu ostmiseks. See paarkümmend protsenti toetust ei ole ju üüratult suur raha. Samamoodi saaks vald kodukaunistamise huvides teha näiteks koostööd mõne masti- või liputootjaga, kes annaks ka omakorda soodsamat hinda. 

Muidugi võib tekkida küsimus, et miks jälle peab midagi soodsamalt ja tasuta saama või miks midagi peab kampaania korras tegema. Ei peagi. Aga väike liigutus, millega saab teha mõne suure asja, pole kunagi liiast. 

Tänases lehes kirjutatakse molutamise päevast ja selle tähtsusest vaimsele tervisele. Üks päev aitaks võib-olla ära hoida nii mõnegi euro ravikulusid ja kingiks kellelegi rõõmsama meele. 

Eesti lipul on ka omamoodi teraapiline mõju. See tuletab ju meelde, kui hea on elada vabas riigis või teistpidi tekitab kodutunde. 

Oma kodu(maa) tunde. Aidakem siis tunda seda tunnet, millele me ülemäära tihti võib olla ei mõtle.

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