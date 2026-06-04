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EESTI LIPU PÄEV | Tähtpäeva puhul said kinkelipu Kassari Haridusselts ja Kalle Niit

Täna, 4. juunil saab meie sinimustvalge 142-aastaseks.
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Hiiumaa naiskodukaitse ja kodutütarde esindajad heiskasid Kärdla Keskväljakul Eesti lipu. | Foto: Eike Meresmaa

Eesti lipu päeva puhul heisati täna hommikul kell 7 Kärdla Keskväljakul pidulikult Eesti lipp.

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