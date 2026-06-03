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DIGILEHT | Hiiu Leht 4. juunil

4. juuni on Eesti lipu päev. Heisakem lipud!
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Hiiu Leht 4. juunil
  • Juhtkiri | Paneme liputoetuse moodi
  • Arvamus | Särtsupraam tõstatab küsimuse saarte võrdsusest
  • Arvamus | Hiidlaste sihikindlus kandis vilja
  • Arvamus | Molutamise päev rõhutaks vaimse tervise tähtsust
  • Tänavaküsitlus | Milline su lapsepõlv oli (on)?
  • Uudis | Üürimaja ehitajast jäävad võlad maha
  • Uudis | President Karis proovis Tuulekala festivalil kalaõnne
  • Uudis | Selgeks grupijuhiks saab registreeruda Hiiu Lehe toimetuses
  • Uudis | Keith Siilatsit seostatakse narkojuhtumiga
  • Uudis | Hiiumaal registreeriti maikuus kolm välgulööki
  • Uudis | Kevad turvakodus on täiskasvanud kodutule kassile nukker aeg
  • Uudis | Pärandihoidla ehituseks eraldati 3,6 miljonit eurot
  • Uudis | Töötervishoiuarstina alustab dr Evelin Ilves
  • Uudis | Miks kadakad on tänavuse talvega läinud kollaseks ja pruuniks?
  • Piltuudis | Hiiumaa lastefestival tõi kokku sajad lapsed
  • Kultuur | Naaditeater tõi laiba külalistemajja
  • Sport | Robootika haarab noored täiega kaasa
  • Sport | Värske meister Martin Paasoja: “Vaikselt hakkab kohale jõudma!”
  • Sport | Tuuletornis selgusid hooaja parimad ronijad
  • Persoon | Treener loodab lastest ennekõike häid inimesi
  • Kiri Vormsi poolsaarelt | Kesselaiule ei saanudki
  • Reportaaž | Matkast jäävad meelde marune Mägipä, rahulik Ristna ja kuum Kaleste
  • Ilu | Lõpumeik ei vaja kohvritäit kosmeetikat
  • 25 aastat tagasi | Merereis ehtsal purjelaeval
  • Kuhu minna | “Kassari klassika” tähistab esimest juubelit

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