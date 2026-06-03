DIGILEHT | Hiiu Leht 4. juunil

Hiiu Leht 4. juunil
- Juhtkiri | Paneme liputoetuse moodi
- Arvamus | Särtsupraam tõstatab küsimuse saarte võrdsusest
- Arvamus | Hiidlaste sihikindlus kandis vilja
- Arvamus | Molutamise päev rõhutaks vaimse tervise tähtsust
- Tänavaküsitlus | Milline su lapsepõlv oli (on)?
- Uudis | Üürimaja ehitajast jäävad võlad maha
- Uudis | President Karis proovis Tuulekala festivalil kalaõnne
- Uudis | Selgeks grupijuhiks saab registreeruda Hiiu Lehe toimetuses
- Uudis | Keith Siilatsit seostatakse narkojuhtumiga
- Uudis | Hiiumaal registreeriti maikuus kolm välgulööki
- Uudis | Kevad turvakodus on täiskasvanud kodutule kassile nukker aeg
- Uudis | Pärandihoidla ehituseks eraldati 3,6 miljonit eurot
- Uudis | Töötervishoiuarstina alustab dr Evelin Ilves
- Uudis | Miks kadakad on tänavuse talvega läinud kollaseks ja pruuniks?
- Piltuudis | Hiiumaa lastefestival tõi kokku sajad lapsed
- Kultuur | Naaditeater tõi laiba külalistemajja
- Sport | Robootika haarab noored täiega kaasa
- Sport | Värske meister Martin Paasoja: “Vaikselt hakkab kohale jõudma!”
- Sport | Tuuletornis selgusid hooaja parimad ronijad
- Persoon | Treener loodab lastest ennekõike häid inimesi
- Kiri Vormsi poolsaarelt | Kesselaiule ei saanudki
- Reportaaž | Matkast jäävad meelde marune Mägipä, rahulik Ristna ja kuum Kaleste
- Ilu | Lõpumeik ei vaja kohvritäit kosmeetikat
- 25 aastat tagasi | Merereis ehtsal purjelaeval
- Kuhu minna | “Kassari klassika” tähistab esimest juubelit