Mäng algab kell 22. Panime kokku nimekirja kohtadest, kus suurel ekraanil matši jälgida saab.
UUDISED
KES VÕIDAB KARIKA? | Jalgpalli MMi finaali ühisvaatamised Hiiumaal
Üle Hiiumaa jäävad täna õhtul avatuks mitmed baarid, pubid ja söögikohad, et ühiselt jalgpalli maailmameistrivõistluste finaalmängule Argentiina ja Hispaania vahel kaasa elada.
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UUDISED
Keskkonnaagentuuri ja Eesti Meteoroloogia Seltsi korraldatud hääletuse tulemusel valiti tänavuseks Eesti aasta ilmasündmuseks "Pikemaajalisest keskmisest külmem ja kuivem jaanuar ning veebruar 2026. aastal“, mis...
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Laupäeva õhtune Kärdla-Rohuküla-Haapsalu-Tallinn buss läks praamil katki ja pidi reisi katkestama.
KIRI SAARELT
Suveõhtu. Paadisõit. Meri on vaikne ja suviselt soe. Oleme kogu perega paadis teel läbi Hiiumaa laidude looduskaitseala. Saarnaki laiult möödudes märkame mõnd paati liivarannas...
METSATOIT
Südasuve küllus on saabunud nii metsa kui ka mere äärde. Kui metsaveeres võrgutab õhtust uitajat angervaksade hullutav hõng, siis liivarannas vohav liiv-merisinep võib jalutaja...