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KES VÕIDAB KARIKA? | Jalgpalli MMi finaali ühisvaatamised Hiiumaal

Üle Hiiumaa jäävad täna õhtul avatuks mitmed baarid, pubid ja söögikohad, et ühiselt jalgpalli maailmameistrivõistluste finaalmängule Argentiina ja Hispaania vahel kaasa elada.
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MM-i ühisvaatamised Käinas. | Foto: Kao Thai Hiiumaa Facebook

Mäng algab kell 22. Panime kokku nimekirja kohtadest, kus suurel ekraanil matši jälgida saab.

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