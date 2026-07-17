OTSEPILT | Hiiumaa piiritajapesas sirguvad kaks poega

Piiritajad on ühed maailma põnevamad linnud – tõelised taevaakrobaadid, kes veedavad suurema osa oma elust lennates, süües ja isegi magades õhus. Nende pesitsemist nii lähedalt jälgida on väga eriline võimalus, mida ei kohta sageli.

PESA AJALUGU:

04.06.2026 – Uued omanikud. Piiritajad võtsid lepalindude poolt ehitatud, kuid hüljatud pesa ametlikult üle.

12.06.2026 – Suur sündmus pesas: esimene muna!

15.06.2026 – Teine muna!

02.07.2026 (~07:34) – Oodatud sündmus: esimene poeg on koorunud.

03.07.2026 – Teine poeg on koorunud.

KAS TEADSID?

Piiritajad ei suuda maapinnalt õhku tõusta oma lühikeste jalgade tõttu, mistõttu nad veedavad peaaegu kogu elu tiibadel.

Pesakasti valimisel on nad väga nõudlikud, kuid kui nad on koha leidnud, on nad sellele paigale väga truud.