Jälgi meid
Kodukohvikute päev banner 16.-30.07

UUDISED

OTSEPILT | Hiiumaa piiritajapesas sirguvad kaks poega

Aasta linnu piiritaja pesakaamera asub ka Hiiumaal Vilivallas. Kaamera paigaldaja on Urmas Luuk.
Avatar photo

Piiritajad on ühed maailma põnevamad linnud – tõelised taevaakrobaadid, kes veedavad suurema osa oma elust lennates, süües ja isegi magades õhus. Nende pesitsemist nii lähedalt jälgida on väga eriline võimalus, mida ei kohta sageli.

PESA AJALUGU:
04.06.2026 – Uued omanikud. Piiritajad võtsid lepalindude poolt ehitatud, kuid hüljatud pesa ametlikult üle.
12.06.2026 – Suur sündmus pesas: esimene muna!
15.06.2026 – Teine muna!
02.07.2026 (~07:34) – Oodatud sündmus: esimene poeg on koorunud.
03.07.2026 – Teine poeg on koorunud.

KAS TEADSID?
Piiritajad ei suuda maapinnalt õhku tõusta oma lühikeste jalgade tõttu, mistõttu nad veedavad peaaegu kogu elu tiibadel.
Pesakasti valimisel on nad väga nõudlikud, kuid kui nad on koha leidnud, on nad sellele paigale väga truud.

Loe ka:

Lisa kommentaar

Leave a Reply

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

Veel lugemist:

ARVAMUS

MÕTTEKOHT | Cottage’ite kuningriik või moosikeldrite maa

Mul on neli last. Esimene neist sündis Tallinnas, kolm järgmist juba Hiiumaa haiglas. Nii et võin nende kohta täie veendumusega ütelda: kohalikud. Juba nad...

2 tundi ago

KULTUUR

MISSIVÕISTLUS | Tondid tekitavad Mihklis melu

Mihkli talumuuseumi põllulapile ei lenda neil päevil kindlasti mitte üks lind, sest õuel tervitavad neid 45 viljatonti, kes omalaadsel missikonkursil mõõtu võtavad.

3 tundi ago

GALERIID

REHIELAMUTE KÜLA LUGU | Kiduspe elanikud hoiavad minevikku elus

Ligi 200-aastased rehetalud, Hollywoodi silt ja üks Venemaa kosmonaut. Need on vaid mõned lood, mida talvisel ajal umbes viie elanikuga küla endas peidab.

3 tundi ago

PERSOON

TEEKOND TIPPU | Martin Paasoja: “Hiiumaal tullakse lihtsalt ligi ja öeldakse paar head sõna.”

Tänavu juunis Eesti meistritiitli võitnud korvpallur ütleb, et võluvitsa tippu jõudmiseks ei ole, kuid keskkond mängib selle juures kindlasti väga olulist rolli.

3 tundi ago

Installi Hiiu Leht enda seadmes, et mugavalt olla kursis kõige uuemate uudistega ja saada teavitusi olulistest sündmustest.

Installi
×