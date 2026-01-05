AASTA LIND 2026 | Piiritaja arvukus aina langeb

Piiritaja on lind, kes veedab suure osa oma elust õhus, püüdes seal putukaid, paaritudes ja magades. Tema tillukesed jalad puudutavad pinda ainult pesitsuse ajal, kui on vaja pesaõõnsuses askelda, mune haududa ja poegi toita. Pideva lendamise tõttu levis arusaam, et piiritajal ei ole jalgu ning sellest on tulnud ka liigi teaduslik nimi Apus apus, mis tähendab jalutut.