Piiritaja on lind, kes veedab suure osa oma elust õhus, püüdes seal putukaid, paaritudes ja magades. Tema tillukesed jalad puudutavad pinda ainult pesitsuse ajal, kui on vaja pesaõõnsuses askelda, mune haududa ja poegi toita. Pideva lendamise tõttu levis arusaam, et piiritajal ei ole jalgu ning sellest on tulnud ka liigi teaduslik nimi Apus apus, mis tähendab jalutut.
UUDISED
AASTA LIND 2026 | Piiritaja arvukus aina langeb
Eesti Ornitoloogiaühing valis 2026. aasta linnuks piiritaja, kes valdava osa elust veedab õhus ning pesitseb inimeste läheduses. Suvel iseloomuliku häälitsuse ja lennuga tähelepanu köitva linnu käekäik pole siiski kiita, sest sobivaid elupaiku hoonete õõnsustes jääb järjest vähemaks.
PÄÄSTE
Pühapäeva õhtul said päästjad väljakutse Palukülla, kus saunamajas oli kerise all süttinud puitpõrand.
POLITSEI
Möödunud nädalal tegeles Hiiumaa politsei 24 erineva teatega ja alustati kümme väärteomenetlust. Neist üks teade oli liiklusõnnetus Emmastes, kus Volkswagen sõitis kõrvalteelt ette peateel...
UUDISED
Keskkonnaagentuuri juhtivspetsialisti Miina Krabbi sõnul oli Hiiumaa detsembris Eesti kõige soojem koht, kogu möödunud aasta jooksul paistis päike Ristnas 1892 tundi, mida on üle...
PILTUUDIS
3. jaanuaril kell 10.30 koguneti Kärdla kiriku juurde mälestama ka Hiiumaal Vabadussõjas langenuid vaikuseminuti ja pärgade asetamisega Poisi juures. Samal ajal 106 aastat tagasi,...