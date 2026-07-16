NÄGEMIST OPTIKA | Kärdla südames saab prillid ette

Avamise päeval oli poes uudistajaid palju “Ootasin vähem inimesi, kui tegelikult kohale tuli,” ütles uue prillipoe omanik. Samal päeval viis ta läbi kolm nägemiskontrolli ning müüs kolm prillipaari.
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