Teisipäeval kella poole kahe paiku kondab Lavendlitalu õuel kaks lastega pere. Krista Lensin on nende mõlemaga juba sõbraks saanud. Ühest küljest on see tema tööülesanne. Ta on üks Lavendlitalu kolmest suvisest haldjast, kelle ülesanne ongi inimesi vastu võtta, lavendlipõldusid näidata ja talu lugusid jutustada. Teisest küljest tunneb Krista siirast rõõmu, kui külalisi suure sooja naeratusega tervitab ja ütleb: “Jalutage rahulikult ringi, võtke aega ja lihtsalt olge!”
AMET
KUULSAD SUVEHALDJAD | Kaks täiesti teistsugust töösuve Hiiumaal
Lavendlitalu õuel Tubalas võtab sel suvel kliente vastu teleajakirjanik ja saatejuht Krista Lensin. iiUmeki köögis Orjakus töötab näitleja Viire Valdma. Ühele on suvi tavalisest aeglasem, teisele kibekiire. Mõlemad on oma tavapärasest keskkonnast kaugel väljas.
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