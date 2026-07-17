Juuni on korvpallur Martin Paasoja (33) jaoks aasta kõige rahulikum aeg. Üks hooaeg on lõppenud, järgmise ettevalmistus pole veel täie hooga alanud. Esimest korda mitme kuu jooksul ei määra ta päevakava treeningud ega mängud.
PERSOON
TEEKOND TIPPU | Martin Paasoja: “Hiiumaal tullakse lihtsalt ligi ja öeldakse paar head sõna.”
Tänavu juunis Eesti meistritiitli võitnud korvpallur ütleb, et võluvitsa tippu jõudmiseks ei ole, kuid keskkond mängib selle juures kindlasti väga olulist rolli.
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