Jälgi meid
Moosikonkurss

HOROSKOOP

HOROSKOOP | 17.–23. september

Avatar photo

Jäär

Lisa kommentaar

Leave a Reply

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

Viimased kuulutused

Veel lugemist:

UUDISED

ÜHISPÖÖRDUMINE | Lääne-Eesti saared ja rannikuala kutsuvad riiki looma eraldi konkurentsivõime programmi

Lääne-Eesti saarte ja rannikuala omavalitsused ning ettevõtlus- ja arendusorganisatsioonid tegid Vabariigi Valitsusele ja Riigikogule ettepaneku käsitleda Lääne-Eesti saari ja rannikupiirkonda Eesti järgmise Euroopa Liidu...

2 tundi ago

JUHTKIRI

JUHTKIRI | Midagi on ju ikka hästi ka!

Ei tule tihti ette, et keegi Hiiumaal ütleb kõva ja selge häälega, kuidas midagi on hästi. Enamasti jääb kõlama ikkagi murelikum noot.

3 tundi ago

UUDISED

TURISMISUVI | Hiiumaa turismiettevõtjad jäid suvega rahule

Hiiumaa turismisuvi läks mitme näitaja järgi mullusest paremini. Kauplustes kasvas ostude arv, majutusettevõtted nägid rohkem külastajaid, toitlustajad räägivad tugevast hooajast ning transpordistatistika kõverad liiguvad...

3 tundi ago

RISTSÕNA

RISTSÕNA | 17.09.2026 (91)

Ristsõna lahendus saada ilmumisele järgnevaks teisipäevaks koos oma nimega e-postile ristsona@hiiuleht.ee. Kõikide õigete lahenduste vahel loosime välja Roograhu pitsa.

4 tundi ago

Installi Hiiu Leht enda seadmes, et mugavalt olla kursis kõige uuemate uudistega ja saada teavitusi olulistest sündmustest.

Installi
×