MISSIVÕISTLUS | Tondid tekitavad Mihklis melu

Tondid on kokku tulnud üle Hiiumaa ning autoriteks nii asutused, eraisikud, seltsingud kui ka lasteaiad.
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ARVAMUS
Mul on neli last. Esimene neist sündis Tallinnas, kolm järgmist juba Hiiumaa haiglas. Nii et võin nende kohta täie veendumusega ütelda: kohalikud. Juba nad...
UUDISED
Aasta linnu piiritaja pesakaamera asub ka Hiiumaal Vilivallas. Kaamera paigaldaja on Urmas Luuk.
GALERIID
Ligi 200-aastased rehetalud, Hollywoodi silt ja üks Venemaa kosmonaut. Need on vaid mõned lood, mida talvisel ajal umbes viie elanikuga küla endas peidab.
PERSOON
Tänavu juunis Eesti meistritiitli võitnud korvpallur ütleb, et võluvitsa tippu jõudmiseks ei ole, kuid keskkond mängib selle juures kindlasti väga olulist rolli.