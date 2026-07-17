Jälgi meid
Kodukohvikute päev banner 16.-30.07

KULTUUR

MISSIVÕISTLUS | Tondid tekitavad Mihklis melu

Mihkli talumuuseumi põllulapile ei lenda neil päevil kindlasti mitte üks lind, sest õuel tervitavad neid 45 viljatonti, kes omalaadsel missikonkursil mõõtu võtavad.

Avatar photo
Marta Liise ja Kristi Saaremaalt jäid Kadri Kuuse ellu kutsutud tontide väljapanekuga rahule. | Foto: Raul Vinni

Tondid on kokku tulnud üle Hiiumaa ning autoriteks nii asutused, eraisikud, seltsingud kui ka lasteaiad. 

Lisa kommentaar

Leave a Reply

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

Veel lugemist:

ARVAMUS

MÕTTEKOHT | Cottage’ite kuningriik või moosikeldrite maa

Mul on neli last. Esimene neist sündis Tallinnas, kolm järgmist juba Hiiumaa haiglas. Nii et võin nende kohta täie veendumusega ütelda: kohalikud. Juba nad...

2 tundi ago

UUDISED

OTSEPILT | Hiiumaa piiritajapesas sirguvad kaks poega

Aasta linnu piiritaja pesakaamera asub ka Hiiumaal Vilivallas. Kaamera paigaldaja on Urmas Luuk.

2 tundi ago

GALERIID

REHIELAMUTE KÜLA LUGU | Kiduspe elanikud hoiavad minevikku elus

Ligi 200-aastased rehetalud, Hollywoodi silt ja üks Venemaa kosmonaut. Need on vaid mõned lood, mida talvisel ajal umbes viie elanikuga küla endas peidab.

3 tundi ago

PERSOON

TEEKOND TIPPU | Martin Paasoja: “Hiiumaal tullakse lihtsalt ligi ja öeldakse paar head sõna.”

Tänavu juunis Eesti meistritiitli võitnud korvpallur ütleb, et võluvitsa tippu jõudmiseks ei ole, kuid keskkond mängib selle juures kindlasti väga olulist rolli.

3 tundi ago

Installi Hiiu Leht enda seadmes, et mugavalt olla kursis kõige uuemate uudistega ja saada teavitusi olulistest sündmustest.

Installi
×