REHIELAMUTE KÜLA LUGU | Kiduspe elanikud hoiavad minevikku elus

Kiduspe on Kõpu poolsaare põlisküla. Sinna viivast maanteest saab tasahaaval looklev külatee. Metsa vahel peidavad end elumajad. Varem ääristas romantilist külateed puude allee. Uued elektriliinid on selle koha endale võtnud.
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UUDISED
Aasta linnu piiritaja pesakaamera asub ka Hiiumaal Vilivallas. Kaamera paigaldaja on Urmas Luuk.
KULTUUR
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PERSOON
Tänavu juunis Eesti meistritiitli võitnud korvpallur ütleb, et võluvitsa tippu jõudmiseks ei ole, kuid keskkond mängib selle juures kindlasti väga olulist rolli.