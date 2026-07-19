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TUNNUSTUS | Saartevahelised jääteed valiti aasta ilmasündmuseks

Keskkonnaagentuuri ja Eesti Meteoroloogia Seltsi korraldatud hääletuse tulemusel valiti tänavuseks Eesti aasta ilmasündmuseks “Pikemaajalisest keskmisest külmem ja kuivem jaanuar ning veebruar 2026. aastal“, mis sai 133 häält.
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Hiiumaa-mandri mitteametlik jäätee 2026. aastal. | Foto: Arabella Valtin

Jaanuaris ja veebruaris oli palju merejääd ja avati jääteed saarte vahel. Pikim sulata periood kestis 61 päeva (Tuulemäe). Talvel oli erakordselt madal mereveetase. 5. veebruaril oli kõigis mõõtmisjaamades meretase enam kui -60 cm EH2000 süsteemi järgi. Kõige madalam tase, -76 cm, oli Haapsalus ja Dirhamis. 

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