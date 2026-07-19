TUNNUSTUS | Saartevahelised jääteed valiti aasta ilmasündmuseks

Jaanuaris ja veebruaris oli palju merejääd ja avati jääteed saarte vahel. Pikim sulata periood kestis 61 päeva (Tuulemäe). Talvel oli erakordselt madal mereveetase. 5. veebruaril oli kõigis mõõtmisjaamades meretase enam kui -60 cm EH2000 süsteemi järgi. Kõige madalam tase, -76 cm, oli Haapsalus ja Dirhamis.