KIRI HANIKATSILT | Siia tuleme otsima iseend

Kui keegi paluks mul kirjeldada, milline on Hanikatsi, oleks kõige õigem sõna selleks emalaid. Ta on tugev, ta on talitsetud, ta on hoidev ja temas on väärikat austust. Siin ei käida liivaranda otsimas, siia tullakse otsima iseennast. Oma mõtteid koguma, mis maailma müras võivad kaotsi minna.