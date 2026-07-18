Kui keegi paluks mul kirjeldada, milline on Hanikatsi, oleks kõige õigem sõna selleks emalaid. Ta on tugev, ta on talitsetud, ta on hoidev ja temas on väärikat austust. Siin ei käida liivaranda otsimas, siia tullakse otsima iseennast. Oma mõtteid koguma, mis maailma müras võivad kaotsi minna.
KIRI SAARELT
KIRI HANIKATSILT | Siia tuleme otsima iseend
Suveõhtu. Paadisõit. Meri on vaikne ja suviselt soe. Oleme kogu perega paadis teel läbi Hiiumaa laidude looduskaitseala. Saarnaki laiult möödudes märkame mõnd paati liivarannas ja inimesi nautimas suveidülli. “Veidike veel sõita,“ mõtlen vaid. Ja sealt ta paistabki – Hanikatsi laid. Tume, lopsakas, salapärane ja täiesti omaette.
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