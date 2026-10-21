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DIGILEHT | Hiiu Leht 22. oktoobril

Ööl vastu pühapäeva keeratakse kella tund aega edasi.
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Hiiu Leht 22. oktoobril
  • Juhtkiri | Elades keset luksust
  • Arvamus | Õnnelikum Hiiumaa
  • Arvamus | Hiiumaa poole Haapsalust vaadates
  • Tänavaküsitlus | Kuidas suhtud toidu raiskamisse?
  • Järelehüüe | Lahkunud on Tiit Asumets
  • Uudis | Tunnustati Hiiumaa elu edendajaid
  • Uudis | Kärdla keskele võib kerkida uus kaubandushoone
  • Uudis | Tilga kruusakarjäär korrastati puhkealaks
  • Uudis | Palade mobiilimast sai transpordiametilt rohelise tule
  • Uudis | Hiiumaa Haigla juhiks soovib seitse inimest
  • Politsei ja pääste | Kolme päevaga juhtus kaks liiklusõnnetust
  • Kultuur | Kehva saak toob Mihklisse aganaleiva
  • Kultuur | Põgenikefilm “Ajutine kodu” linastus Kärdlas
  • Kultuur | Rita juhatas koori naeratusega
  • Sport | Kolmekordne meister Markus Uuskari alustas uut võrkpallihooaega
  • Sport | Martin Paasoja otsustas euromängu kolmesega
  • Sport | Stefan Kaibald aitas Bigbank Tartu Balti liiga võidule
  • Persoon | Ehtekunstnik, kes käib presidendi aias tammepuust roikaid korjamas
  • Sattumise lugu | Helena tahab Hiiumaal inimesi aidata
  • Reportaaž | Eha saladuslik luksus
  • Hobi | Räim ja lest meelitavad sügisel Hiiumaale
  • Ajalugu | Kes süütas vabriku?
  • Raamatuleid | Enno Tuulik nopib raamatutest kullateri
  • 25 aastat tagasi | Tubala silt tassiti tee äärest metsa

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