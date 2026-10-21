DIGILEHT | Hiiu Leht 22. oktoobril

Hiiu Leht 22. oktoobril
- Juhtkiri | Elades keset luksust
- Arvamus | Õnnelikum Hiiumaa
- Arvamus | Hiiumaa poole Haapsalust vaadates
- Tänavaküsitlus | Kuidas suhtud toidu raiskamisse?
- Järelehüüe | Lahkunud on Tiit Asumets
- Uudis | Tunnustati Hiiumaa elu edendajaid
- Uudis | Kärdla keskele võib kerkida uus kaubandushoone
- Uudis | Tilga kruusakarjäär korrastati puhkealaks
- Uudis | Palade mobiilimast sai transpordiametilt rohelise tule
- Uudis | Hiiumaa Haigla juhiks soovib seitse inimest
- Politsei ja pääste | Kolme päevaga juhtus kaks liiklusõnnetust
- Kultuur | Kehva saak toob Mihklisse aganaleiva
- Kultuur | Põgenikefilm “Ajutine kodu” linastus Kärdlas
- Kultuur | Rita juhatas koori naeratusega
- Sport | Kolmekordne meister Markus Uuskari alustas uut võrkpallihooaega
- Sport | Martin Paasoja otsustas euromängu kolmesega
- Sport | Stefan Kaibald aitas Bigbank Tartu Balti liiga võidule
- Persoon | Ehtekunstnik, kes käib presidendi aias tammepuust roikaid korjamas
- Sattumise lugu | Helena tahab Hiiumaal inimesi aidata
- Reportaaž | Eha saladuslik luksus
- Hobi | Räim ja lest meelitavad sügisel Hiiumaale
- Ajalugu | Kes süütas vabriku?
- Raamatuleid | Enno Tuulik nopib raamatutest kullateri
- 25 aastat tagasi | Tubala silt tassiti tee äärest metsa