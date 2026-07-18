METSATOIT | Juuli hullutajad: rannarukola ja angervaks 

Aga seda täiesti asjata! Rukolaga kauges sugulussuhtes olev liiv-merisinep on täiesti söödav ja maitsev salatitaim, mis kasvab peaaegu iga päevitaja käeulatuses. Maitsegi meenutab niivõrd rukolat, et mina olen ta enda jaoks lihtsalt rannarukolaks ristinud. Erinevalt peenramaal kasvavast rukolast on liiv-merisinepis aga veel mingit kergelt joodist-merest mekki, mis meenutab natuke ka merikapsast.