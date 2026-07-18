Aga seda täiesti asjata! Rukolaga kauges sugulussuhtes olev liiv-merisinep on täiesti söödav ja maitsev salatitaim, mis kasvab peaaegu iga päevitaja käeulatuses. Maitsegi meenutab niivõrd rukolat, et mina olen ta enda jaoks lihtsalt rannarukolaks ristinud. Erinevalt peenramaal kasvavast rukolast on liiv-merisinepis aga veel mingit kergelt joodist-merest mekki, mis meenutab natuke ka merikapsast.
METSATOIT
METSATOIT | Juuli hullutajad: rannarukola ja angervaks
Südasuve küllus on saabunud nii metsa kui ka mere äärde. Kui metsaveeres võrgutab õhtust uitajat angervaksade hullutav hõng, siis liivarannas vohav liiv-merisinep võib jalutaja üsna ükskõikseks jätta.
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