EDASI-TAGASI | Kärdla-Tallinna bussi rike

Buss sõitis kell 19.00 väljuva praamiga Heltermaale tagasi, nina vastamisi Hiiumaale suunduva Lux Expressiga. Go Busi bussijuhi sõnul sai buss aga praamisõidu jooksul uuesti sõidukorda ja suundus 20.30 praamiga Rohuküla poole.
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