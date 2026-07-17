MÕTTEKOHT | Cottage’ite kuningriik või moosikeldrite maa

See oligi minu unistus. Et ma saaks oma lapsi laia ilma asemel kasvatada juurte juures, et nad saaksid veel oma elukesi ka elada sellises oaasis. Puhta õhu ja muulukate ja kevadise mere lõhna ja pärnaõite ja kõige muu saatel. Mõtlesin sellele, kuidas mu esivanemad rõõmustaksid, kui näeksid, et ma nende järeltulijad siia tagasi olen toonud. Mõtlesin sellele, kuidas mõni generatsioon peale mind saab äkki tänu minu astutud sammule veel siiski sellesama aeglase lapsepõlve kogemuse ja võib endid uhkusega edasi hiidlasteks nimetada.