See oligi minu unistus. Et ma saaks oma lapsi laia ilma asemel kasvatada juurte juures, et nad saaksid veel oma elukesi ka elada sellises oaasis. Puhta õhu ja muulukate ja kevadise mere lõhna ja pärnaõite ja kõige muu saatel. Mõtlesin sellele, kuidas mu esivanemad rõõmustaksid, kui näeksid, et ma nende järeltulijad siia tagasi olen toonud. Mõtlesin sellele, kuidas mõni generatsioon peale mind saab äkki tänu minu astutud sammule veel siiski sellesama aeglase lapsepõlve kogemuse ja võib endid uhkusega edasi hiidlasteks nimetada.
ARVAMUS
MÕTTEKOHT | Cottage’ite kuningriik või moosikeldrite maa
Mul on neli last. Esimene neist sündis Tallinnas, kolm järgmist juba Hiiumaa haiglas. Nii et võin nende kohta täie veendumusega ütelda: kohalikud. Juba nad räägivadki: “äi tia”, “sokipöisil”, “sünnippäev” ja muid sääraseid kentsakusi. Ja pistavad igaks juhuks iga tühja viinamäeteo karbi ja kivikese taskusse, et ähk läheb tarvis. Hiidlased mis hiidlased.
Veel lugemist:
UUDISED
Aasta linnu piiritaja pesakaamera asub ka Hiiumaal Vilivallas. Kaamera paigaldaja on Urmas Luuk.
KULTUUR
Mihkli talumuuseumi põllulapile ei lenda neil päevil kindlasti mitte üks lind, sest õuel tervitavad neid 45 viljatonti, kes omalaadsel missikonkursil mõõtu võtavad.
GALERIID
Ligi 200-aastased rehetalud, Hollywoodi silt ja üks Venemaa kosmonaut. Need on vaid mõned lood, mida talvisel ajal umbes viie elanikuga küla endas peidab.
PERSOON
Tänavu juunis Eesti meistritiitli võitnud korvpallur ütleb, et võluvitsa tippu jõudmiseks ei ole, kuid keskkond mängib selle juures kindlasti väga olulist rolli.