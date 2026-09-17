JUHTKIRI | Midagi on ju ikka hästi ka!

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Tänases Hiiu Lehes tehtud turismisuve kokkuvõttest kõlab aga just vastupidine noot. Samasse ritta läheb ju tegelikult ka lehes olev Kõpu rahvamaja lugu, kus alguses kahtlevalt ja kõhklevalt alanud kontserdikorraldus tipnes sellega, et publik ei tahtnud enam saali ära mahtuda.

Järgmise kihina saab selle loo peale panna Kõpu suvepoe, mis aina populaarsemaks muutub. Kindlasti on neil kahel ettevõtmisel ka oma seos. Poe olemasolu aitab tutvustada rahvamaja, avati seal ju ka majast rääkiv stend. Uhke hoone nägemine viib aga jälle inimesed poele lähemale. Kõik on omavahel seotud.

Samamoodi saab kihte laduda mujalgi. Praegu ei saa veel kokku lugeda RMK külastajanumbreid, kuna soojade sügisilmadega külalisi veel jagub. Kuid õhku võib visata küsimuse, kas RMK avatud rattamatkajatele mõeldud märgistatud rada ja aina suurenev rataste üleveoarv praamidel on kuidagi seotud? Sellele vast saabki vastuse, kui kuu aja pärast saab RMK suviseid tulemusi vaadata, mida Hiiu Leht ka kindlasti teeb.

Sõnum heast suvest peab nüüd jääma vastu elkuma, et inimesed mitte ei arvaks, kuidas Hiiumaal asjad sandisti on.

Jalgrataste üleveo suurenemine moodustab võib-olla kõiki transporti puutuvaid numbreid lahates küll väikese osa, kuid siiski märgilise. Ühe kihina tasub tähele panna seda, et suhtarvuliselt liigub rohkem ratastega turiste Saaremaa-Hiiumaa liinil. Kas see on ehk suund ja liikumisviis, mille poole rohkem vaadata? Rääkimata Hiiumaa ja Eesti Rattastrateegia 2040 ühisest vaatest, millest saab praegu lugeda Hiiu Lehe veebist ja järgmisel nädalal ka paberväljaandest. Kogu kompotti võib lisada ka fakti, et püsielanike arv külaliste suhtes aina väheneb. Vast sellelgi on oma seos hea turismisuvega.

Ja uudiseid heast suvest on ju olnud kuulda varemgi. Kasvõi Kõpu majaka külastatavuse kasvust. Tõsi, alguspunkt, kus tõusu lugema hakati, oli eelmise operaatori jamade ja võimalike valede külastatavuse numbrite tõttu üsna kasin, kuid praegu näitavad numbrid ikkagi Kõpu kuulumist Eesti absoluutsesse tippu, vaatamata sellele, kas keegi pani vahepeal midagi vasakule või ei. Lõpliku kokkuvõtte saab teha septembri lõpus, kui tuletornid kinni lähevad.

Sõnum heast suvest peab nüüd jääma vastu elkuma, et inimesed mitte ei arvaks, kuidas Hiiumaal asjad sandisti on.