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TURISMISUVI | Hiiumaa turismiettevõtjad jäid suvega rahule

Hiiumaa turismisuvi läks mitme näitaja järgi mullusest paremini. Kauplustes kasvas ostude arv, majutusettevõtted nägid rohkem külastajaid, toitlustajad räägivad tugevast hooajast ning transpordistatistika kõverad liiguvad ülespoole.

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Martin pakib Hiiumaale tulles jalgratta alati kaasa. | Foto: Piret Eesmaa

Ühtset turismistatistikat kogu suve kohta veel pole ning mitmel ettevõttel on lõplikud numbrid kokku löömata. Kuid ettevõtjate hinnangud ja olemasolevad arvud näitavad siiski üsna sarnast suunda.

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