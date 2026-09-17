Ühtset turismistatistikat kogu suve kohta veel pole ning mitmel ettevõttel on lõplikud numbrid kokku löömata. Kuid ettevõtjate hinnangud ja olemasolevad arvud näitavad siiski üsna sarnast suunda.
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TURISMISUVI | Hiiumaa turismiettevõtjad jäid suvega rahule
Hiiumaa turismisuvi läks mitme näitaja järgi mullusest paremini. Kauplustes kasvas ostude arv, majutusettevõtted nägid rohkem külastajaid, toitlustajad räägivad tugevast hooajast ning transpordistatistika kõverad liiguvad ülespoole.
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JUHTKIRI
Ei tule tihti ette, et keegi Hiiumaal ütleb kõva ja selge häälega, kuidas midagi on hästi. Enamasti jääb kõlama ikkagi murelikum noot.
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