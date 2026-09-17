KURB REKORD | Sünde nappis, surmasid kogunes

Augustis sündis Hiiumaal kaks last ja suri 13 inimest. Tänavu pole üheski kuus sündinud nii vähe lapsi kui augustis. Jaanuarist juulini on sündide arv jäänud kolme kuni seitsme vahele. Tänavu kaheksa kuuga on sündinud kokku 34 last.
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