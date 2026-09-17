Jälgi meid
Moosikonkurss

UUDISED

KURB REKORD | Sünde nappis, surmasid kogunes

August tõi Hiiumaale tänavuse aasta kaks kurba rekordit. Ühe kuu kohta registreeriti kõige vähem sünde ja ka kõige rohkem surmasid.
Avatar photo
Unsplash

Augustis sündis Hiiumaal kaks last ja suri 13 inimest. Tänavu pole üheski kuus sündinud nii vähe lapsi kui augustis. Jaanuarist juulini on sündide arv jäänud kolme kuni seitsme vahele. Tänavu kaheksa kuuga on sündinud kokku 34 last.

Lisa kommentaar

Leave a Reply

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

Viimased kuulutused

Veel lugemist:

GALERIID

ÕPPUS DAGÖPLASTIS | Kättpidi masina vahel töötaja ja tüütud ajakirjanikud

Dagöplastis läbiviidud suurõppus näitas, et ettevõtte töötajate ja operatiivteenistuste koostöö toimib, kuid tõi esile ka Hiiumaa kiirabi piiratud ressursi mitme raske kannatanuga õnnetuse korral.

2 tundi ago

UUDISED

VAATA OTSE | Hiiumaa Vallavolikogu istung 17. septembril

Hiiumaa Vallavolikogu istung toimub 17. septembril 2026, kell 15 Kärdlas.

4 tundi ago

SPORT

HIIDLASED MARATONIL | Jooksupeol osalemisest võib saada harjumus

Möödunud nädalalõpul, 11.–13. septembrini toimunud Tallinna Maratonil osalemiseks ei pea tingimata olema jooksja. Seda kinnitavad ka hiidlaste Rasmus Roasto ja Katrin Vilti kogemused. Mõlemad...

6 tundi ago

ARVAMUS

ARVAMUS | Üks tähtis ja oodatud kuu

September on kogu täiega käima läinud. Kased kolletuvad. Põnnidel on lehvid peas, lipsud ees ja ranitsad seljas. Õpetajad on saanud lillesülemid, lapsed on esimeseks...

7 tundi ago

Installi Hiiu Leht enda seadmes, et mugavalt olla kursis kõige uuemate uudistega ja saada teavitusi olulistest sündmustest.

Installi
×