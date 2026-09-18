Jälgi meid
Moosikonkurss

25 AASTAT TAGASI

25 AASTAT TAGASI | Kaheksa liitrit salaviina

Avatar photo
Hiiu Leht 2001.

Kaheksa liitrit salaviina

Lisa kommentaar

Leave a Reply

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

Viimased kuulutused

Veel lugemist:

KULTUUR

MEILE KIRJUTATAKSE | Kontserdi “Kaotatud ehted” eel- ja järelmõtteid

Kõhklustega alustatud kontserdi korraldamine Kõpus tipnes järjekorraga ukse taga ja väljamüüdud saaliga.

46 minutit ago

TÄNAVAKÜSITLUS

TÄNAVAKÜSITLUS | Kuidas suhtute laste sotsiaalmeedia kasutusse, kas on vaja piirata?

Mattias 

2 tundi ago

ARVAMUS

ELULIINI HOIDJAD | Üks lüli katkeb, teine tuleb juurde

See oli vast kümmekond aastat tagasi, kui me veel iga suvi Ristnas telkisime. Olen terve elu turu-usku olnud ja igal pool, kuhu satun, esimesena...

2 tundi ago

PERSOON

KORDUMATU SUVI | Saarlasest tippkokk töösuvest Hiiumaal: See oli väga magus

Hiiumaa maitsed said sel suvel uue iseloomu. Tippkokk Toomas Lääts kolis Hõbekala külalistemaja kõrvale haagissuvilasse ja nautis suverestorani kahe intensiivse töökuu igat hetke.

2 tundi ago

Installi Hiiu Leht enda seadmes, et mugavalt olla kursis kõige uuemate uudistega ja saada teavitusi olulistest sündmustest.

Installi
×